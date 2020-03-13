Лоза раскритиковал «неинтересное» творчество Little Big

Москва, 13 марта. Российский эстрадный исполнитель Юрий Лоза раскритиковал творчество петербургской рейв-группы Little Big. Артист назвал неинтересным для себя ситуацию с их выдвижением на Евровидение-2020.

Он пояснил, что еще не слышал новую композицию эпатажного коллектива, с которой музыканты будут представлять Россию на континентальном конкурсе, однако немного знаком с их творчеством.

«У них, как правило, и музыки-то нет. У этих ребят музыки я до сих пор еще не слышал. Это же не музыкальный коллектив!» — заявил Лоза.

По словам артиста, он не понимает, чем Little Big могут удивить публику на Евровидении.

«Что они там будут показывать? Не знаю. Попрыгают, побегают и поскачут! Мне все это мало интересно», — считает артист.

Ранее Little Big выступили с официальным обращением в адрес поклонников группы. Фронтмен коллектива Илья Прусикин поблагодарил фанатов за безмерную поддержку, но попросил не оказывать на артистов давление, заблаговременно утверждая об их победе на конкурсе, передавало Федеральное агентство новостей.

Вчера, 12 марта, группа представила в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале свою композицию Uno, с которой будет бороться за первенство на Евровидении. Трек создан в привычном для Little Big стиле и содержит зажигательные латиноамериканские мотивы.