Пресс-центр «Парламентской газеты» переходит в онлайн-режим из-за коронавируса

Москва, 13 марта. Пресс-центр редакции «Парламентской газеты» временно переходит в онлайн-режим в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Редакция газеты приняла решение не приглашать законодателей, экспертов и журналистов в целях обеспечения безопасности из здоровья и профилактики распространения коронавируса COVID-2019. Планируется, что все мероприятия, в том числе брифинги и встречи с парламентариями и экспертами можно будет увидеть в режиме онлайн на официальном сайте «Парламентской газеты» и в социальных сетях.

Ранее RT сообщило, что все сотрудники телеканала Russia Today будут переведены на дистанционную работу. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, «в ньюсрумах, аппаратных и офисах останется минимум людей».

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Меры по борьбе с COVID-19 в Китае принесли плоды, но восстановление производства и обычной активности может привести к возникновению второй волны эпидемии, считает глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, напоминает RT.

Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как половине заразившихся коронавирусом удалось выздороветь. По его словам, от 99% вирусных инфекций, которыми заражаются люди, нет лекарства, однако победить эти болезни человеку помогает иммунитет.