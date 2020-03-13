Песков назвал информационной диверсией сообщение о фейковой поправке в Конституцию РФ



Москва, 13 марта. Фейковые сообщения о несуществующей поправке в Конституцию РФ являются информационной диверсией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это угроза. Мы рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать», — подчеркнул он.

Фейковые сообщения о несуществующей поправке стали появляться у пользователей WhatsApp уже после окончания сбора предложений по поправкам в Конституцию РФ, законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Эта фейковая поправка якобы предлагает ежегодно выплачивать в равных долях каждому гражданину РФ 10% от продаж природных ресурсов, принадлежащих народу. В тексте фейкового сообщения утверждается, что таким образом россияне смогли бы увеличивать свое состояние каждый год на 10 млн рублей.