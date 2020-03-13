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МИД Ирана предостерег Трампа от необдуманных шагов в Ираке

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МИД Ирана предостерег Трампа от необдуманных шагов в ИракеТегеран, 13 марта. Власти Ирана призвали президента США Дональда Трампа пересмотреть свою политику в отношении Ирака и других стран региона.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави призвал главу Белого дома отказаться от необдуманных действий в отношении Ирана, а также задуматься о сокращении своего военного присутствия на Ближнем Востоке.

«Господин Трамп, вместо опасных шагов и безосновательных обвинений вам лучше основательно пересмотреть присутствие и действия своих вооруженных сил в регионе», — подчеркнул Мусави.

Напомним, 11 марта в ходе обстрела военной базы «Эт-Таджи» в Ираке погибли два военнослужащих США, еще 12 военных получили ранения. Позднее Трамп заявил, что ответственность за данный инцидент несут Иран и союзные Тегерану шиитские группировки.

Напомним, в начале января США нанесли ракетный удар в районе Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани послужило причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, 8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. Системы противоракетной обороны США не смогли отразить удар Ирана.

При этом США отказались от ответных действий на ракетный удар Тегерана, продемонстрировав неготовность к масштабному противостоянию с Ираном на Ближнем Востоке.

Кроме того, после убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США. Однако в Пентагоне заявили, что американские войска намерены сохранить свое присутствие в Ираке. Многие эксперты отмечают, что убийство американскими военными генерала Сулеймани, активизировало сценарий «Янки, гоу хоум!» на Ближнем Востоке. Большая часть стран Ближнего Востока требует вывода американских войск из региона.

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