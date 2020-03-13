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Абрамченко поручила создать новую рабочую группу для обсуждения концепции РОП

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Абрамченко поручила создать новую рабочую группу для обсуждения концепции РОП

Москва, 13 марта. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко распорядилась создать рабочую группу для обсуждения концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию отходов.

В состав группы войдут представители Минприроды, ППК РЭО, Росприроднадзора, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минфина, ФАС, ФНС, ФТС и бизнеса. Ее участники займутся анализом предложения руководства страны и бизнеса, чтобы создать отраслевой документ. Бумага должна будет учитывать интересы всех участников и создать экономически выгодную модель взаимоотношений.

Абрамченко уверена, что успех кампании по переходу на экономику замкнутого цикла будет зависеть от создания стратегии обращения с отходами и их переработке. Чтобы стратегия заработала и имела успех, необходимо детально проработать документ с участниками рынка и представителями власти, передает телеканал «360».

«Обсуждать механизм нужно с ведомствами экономического блока и отраслевыми министерствами — Минпромторгом и Минсельхозом России. В стране должны появиться достаточные мощности по сортировке и утилизации товаров и упаковки. Причем размещенные правильно — там, где они необходимы в соответствии с Федеральной схемой обращения с отходами», — рассказала Абрамченко.

Она добавила, что разработанная экономическая модель должна привести к устранению перекоса финансовых обязательств в сторону граждан и сбалансировать ответственность.

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