Киев, 13 марта. Гражданская война на Украине завершится, когда представители Киева смогут спеть украинский гимн в Донецке и Луганске. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского Четвертого канала.

По словам экс-министра, на Украине хотят прекращения гражданской войны, поскольку в ней гибнут люди.

«Но, тем не менее, что такое мир? Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть. Вот тогда наступит мир», — цитирует Климкина «ПолитНавигатор».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР — со столицами в Донецке и Луганске. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, однако в Донбассе все еще фиксируются обстрелы со стороны украинских военнослужащих.

После украинского госпереворота в Крыму приняли решение повести голосование по поводу воссоединения полуострова с Россией. В результате легитимного референдума воссоединение поддержали более 90% жителей Крыма и Севастополя, и полуостров стал частью РФ. На Украине до сих пор говорят о претензиях на данные территории.