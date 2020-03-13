Турция назвала позитивными переговоры с Россией по Идлибу

Анкара, 13 марта. Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе проходят в позитивном ключе. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны Турции после встречи с представителями российской военной делегации.

В ведомстве отметили, что наблюдательные посты Турции продолжат свою работу на северо-западе Сирии, однако Анкара не станет отводить тяжелое вооружение, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Напомним, что ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийских правительственных сил, вынудив армию открыть ответный огонь. В результате обстрела погибло 36 турецких военнослужащих, которые оказались в атакующих рядах боевиков.

После этого президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых был принят ряд важных решений. Во-первых, обе стороны подтвердили свою приверженность астанинскому мирному процессу. Во-вторых, была достигнута договоренность о введении очередного режима прекращения огня. В-третьих, Россия и Турция возобновили патрулирование в Сирии. В частности, речь идет о патрулировании шоссе М4, которое соединяет Дамаск с Алеппо и Латакией, и при этом контролируется боевиками.

Отметим, что провинция Идлиб на сегодняшний день почти целиком находится под контролем террористических группировок. Бандформирования регулярно атакуют позиции сирийской армии и мирные города.