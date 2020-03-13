Путин обсудил с СБ РФ ситуацию с коронавирусом и сирийский Идлиб

Москва, 13 марта. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России договоренности Москвы и Анкары по Идлибу и ситуацию вокруг распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Участники совещания обсудили выполнение договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана. Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках. Говорили также о ситуации в мире вокруг угрозы коронавируса», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что в России принимаются превентивные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса в стране, однако ситуация постоянно меняется.

По последним данным, число зараженных новым типом коронавируса — COVID-19 — превысило 136 тысяч человек. От инфекции погибли свыше четырех тысяч человек.

В России число заболевших достигло 34 человека. Отмечается, что коронавирус диагностировали у граждан в том числе в Москве, Липецке, Казани и Петербурге.