Активисты предложили провести флешмоб у посольства Ливии в Москве. ФАН-ТВ

Бессрочные пикеты у здания посольства Ливии продолжаются больше месяца. Ежедневно россияне выходят с плакатами в поддержку Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, незаконно заключенных в ливийскую тюрьму.

13 марта активисты собрали целую кипу заявлений с требованием отпустить российских граждан. Они намеревались передать их через охранников.

«К сожалению, не принимают заявления, брать не хотят. Говорят, о том, что почтой надо отправлять. Вместо того, чтобы граждане Российском Федерации просто подошли, имеем право. Мы находимся на своей земле, в Российской Федерации. Несмотря на то, что это территория Ливийской республики, мы тоже имеем право свои обращения сюда предоставлять, так как мы находимся в России», — сказал Вадим Манукян.

Общественная активистка Евгения Чудновец предложила устроить флешмоб вокруг всей территории посольства.

«Я предлагаю флешмоб организовать и обнять посольство Ливии. Мне кажется, они просто настороженно к нам относятся, думают, что мы хотим какой-то беспорядок навести или какие-то требования сильно грозные выдвинуть. Нет, мы мирные граждане, мы пришли отстаивать таких же мирных граждан, как мы», — говорит активистка.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Триполи в мае 2019 года. Они занимались социологическими исследованиями, согласованными с ливийской властью. В мае 2019 года они были захвачены посреди ночи бойцами группировки RADA, которая формально входит в состав МВД ПНС, которое легализует деятельность боевиков.