Колесниченко объяснил, почему Порошенко не явился на допрос

Москва, 13 марта. Затягивание следствия в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко свидетельствует об определенных переговорах в среде украинской элиты. Такое мнение высказал руководитель Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ, которые передавали о неявке бывшего украинского лидера на допрос в Госбюро расследований.

«Я думаю, пока вопрос об аресте Порошенко не стоит. Он всячески уклоняется от такой возможности. Вопрос ареста Порошенко — это вопрос договоров между элитами и получения от него денег», — считает Колесниченко.

По его словам, украинскому политику были даны гарантии того, что его не станут арестовывать. При этом своими неявками Порошенко пытается затянуть процесс расследования и внутриэлитарные переговоры, передает радио Sputnik.

«Потому история будет продолжаться еще долго. Не так все просто с правосудием на Украине», — подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня, 13 марта, украинские СМИ сообщили о том, что Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований, скрывшись за границей, передавало Федеральное агентство новостей.

На данный момент экс-президент фигурирует в 13 уголовных делах, которые ведет бюро. Политика подозревают в государственной измене, превышении служебных полномочий, неуплате налогов и попытке узурпации судебной власти.