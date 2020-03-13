Доктор Комаровский рассказал, что помогает в борьбе с коронавиурсом

Москва, 13 марта. Известный российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как половине заразившихся коронавирусом удалось выздороветь.

По его словам, от 99% вирусных инфекций, которыми заражаются люди, нет ни лекарства, ни вакцины. Как уточнил специалист, победить эти болезни человеку помогает иммунитет, и коронавирус не исключение.

Как пишет издание «Экономика сегодня», при появлении вируса в теле, иммунная система начинает вырабатывать специфические противовирусные антитела, которые начинают целенаправленно уничтожать его.

В среднем иммунитет на то или иное заболевание вырабатывается за 3–5 дней, по прошествии которых в болезни наступает перелом.

«Человек — не такое уж несчастное существо, чтобы умирать от каждого вируса, который к нему залетел», — объяснил специалист.

Ранее российский ученый из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов уточнил, что пандемия китайского коронавируса COVID-19 пойдет на спад к середине лета текущего года. Эксперт подчеркнул, что пик заболеваемости коронавирусом уже пройден, и прогнозирует спад распространения к июню-июлю.

По его словам, вирус COVID-19 менее патогенный в 10–15 раз, чем возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Специалист уверен, что в нынешней ситуации «примерно 50% паники». Он также обратил внимание на статистику смертности. За все время от коронавируса нового типа погибло столько же человек, сколько умирает в день от туберкулеза во всем мире. Кроме того, смертность от обычного гриппа гораздо выше, чем от коронавируса.