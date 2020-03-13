Квартиру в России нашли у нового украинского министра Лазебной

Киев, 13 марта. Недвижимость в России нашли у нового министра социальной политики Украины Марины Лазебной. Соответствующую информацию передает издание «Сегодня» со ссылкой на данные, указанные в декларации чиновницы.

Как передает издание, с 2009 года во владении Лазебной находится квартира в РФ, площадь которой составляет 31,7 квадратных метра. Однако конкретный регион РФ, где находится недвижимость, в декларации не указан. Также в документе говорится, что у чиновницы есть три квартиры в Киеве, родительский дом с участком и квартира в Киевской области.

Напомним, в начале марта депутаты Верховной рады утвердили новый состав правительства Украины. Новый состав украинского кабинета министров был предложен Денисом Шмыгалем. Его назначили главой правительства 4 марта. В него вошли бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который получил должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Михаил Федеров сохранил свой пост министра цифровой трансформации.

Глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя утверждение Верховной радой Украины нового состава правительства, в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что новое правительство Украины во главе с Денисом Шмыгалем ждет кризис в течение полугода.