УЕФА отложил матчи Лиги чемпионов из-за коронавируса

Ньон, 13 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил все матчи на следующей неделе, включая игры Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Причиной стала вспышка китайского коронавируса.

«В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок. Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее», — говорится в сообщении.

Таким образом перенесенными оказались игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА. Кроме того, было принято решение отложить жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

17 марта руководство Союза планирует провести встречу с представителями национальных ассоциаций, европейских лиг, профсоюза футболистов и правлением Ассоциации европейских клубов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Напомним, что вспышка коронавируса, вызывающего пневмонию, впервые произошла в Китае в конце прошлого года. С тех пор опасная инфекция успела распространиться по всему миру, в связи с чем многие крупные спортивные мероприятия были перенесены. Так, например, организаторам чемпионата Испании по футболу пришлось отложить проведение первенства. Аналогичное решение приняли организаторы соревнований баскетбольной Евролиги. Под вопросом оказалось проведение летней Олимпиады, которая в этом году должна состояться в Токио, и Евро-2020.

Отметим, что наиболее пострадавшими от коронавируса европейскими странами оказались Германия, Италия, Франция и Испания.