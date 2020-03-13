Эксперт оценил готовность реальной экономики России к внешним шокам

Финансовая система РФ, несмотря ни на что, серьезна защищена от негативных тенденций на внешних рынках: и золотовалютными резервами, и низким показателем инфляции, и возможностью ЦБ РФ обеспечить устойчивость рублю. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Готовность к внешним шокам

Финансовая система Российской Федерации готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Банка России.

«В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть», — говорится в тексте сообщения.

В пятницу, 13 марта, Банк России провел аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 миллиардов рублей. Кроме того, ЦБ РФ ввел временные послабления для банков, которые помогают отраслям транспорта и туризма, а также стимулируют кредитование производителей медицинских товаров.

Сообщается, что бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на черное золото. Кроме того, снизился объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы.

Финансовая система защищена

Как отметил Артем Деев, реальная экономика в РФ давно уже находится не в лучшем состоянии по сравнению с финансовой системой. Но при этом сам ЦБ РФ в «Обзоре рисков финансовых рынков» указывает, что в период 21 февраля — 6 марта (еще до внешних шоков относительно нефти и признания коронавируса пандемией) хуже 18 развивающихся экономик на происходящее реагировала финансовая система именно России. Речь идет о росте доходности госбумаг и падение фондового рынка, обратил внимание Артем Деев.

«Наша финансовая система, несмотря ни на что, действительно серьезна защищена от негативных тенденций на внешних рынках: и золотовалютными резервами, и низким показателем инфляции, и возможностью ЦБ РФ обеспечить устойчивость рублю. Регулятор сможет спасти банки в случае кризиса, но не реальную экономику страны», — заявил Артем Деев.

Однако, заметил экономист, в ситуации, когда рвутся производственные и логистические связи, вводятся карантинные мероприятия и прочее, экономика РФ может пострадать так же, как и другие страны, где есть коронавирус. И это наверняка произойдет, потому что Россия — часть глобальной системы торговли и производства.

«Сегодняшний отскок курса рубля и индексов на биржах – это всего лишь реакция на вливания ликвидности на мировых площадках. Это временный эффект, который никак не характеризует устойчивость экономики России», — резюмирует Артем Деев.

Для поддержания российской валюты министерство финансов в рамках бюджетного правила в течение 30 дней не будет покупать американскую валюту, а также начнет продавать доллары. За счет Фонда народного благосостояния будут компенсированы потери для бюджета и, как следствие, стабилизирован курс рубля.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.