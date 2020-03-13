Манукян заявил, что ситуацией с похищенными в Ливии россиянами должен заняться МИД РФ

Москва, 13 марта. Участников акции в поддержку похищенных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана не пускают внутрь ливийского посольства в Москве, и это очень неверный шаг со стороны дипломатов, считает блогер Вадим Манукян.

Представители посольства заявили собравшимся, что они могут отправить обращения, но только по почте. По мнению Манукяна, который также принимает участие в пикетах, это дипломатам следовало бы, наоборот, прислушаться к участникам акции: «Пустить людей внутрь, как это положено по российским законам, как это делают любые другие посольства цивилизованных стран».

Требование у всех собравшихся одно — освобождение незаконно схваченных сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которые уже много месяцев находятся в ливийской тюрьме без всякого предъявления обвинения.

«Сейчас МИД России должен все брать в свои руки. Наше дипломатическое ведомство должно выходить на прямые переговоры с ливийскими властями. Я прекрасно понимаю, что сейчас наших дипломатов нет в Ливии, они находятся в Тунисе. Но как же так получается, что двое россиян брошены на произвол судьбы, и мы не можем никак их оттуда вытащить?» — возмутился Манукян в комментарии корреспонденту Федеральному агентству новостей.

Он отметил, что акцию поддержали Кирилл Вышинский, Мария Бутина, которые также были в заточении в других странах, а также многие российские депутаты, общественные и культурные деятели, журналисты, «коллеги по цеху».

««Мы должны встать рядами и показать свою гражданскую позицию. Это наши граждане. Мы боремся за их права. Так и формируется гражданское общество. Мы сейчас показываем, что стали зрелым гражданским обществом. И это правильно», — заключил блогер.

Напомним, российские социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Триполи в мае 2019 года боевиками террористической группировки RADA, подконтрольной министру внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаге. Россиянам до сих пор не предъявили обвинений, однако продолжают удерживать в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», известной пытками и бесчеловечным отношением тюремщиков к заключенным.