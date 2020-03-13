Порошенко не явился на допрос в ГБР, скрывшись за границей

Киев, 13 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), скрывшись за границей. По данным СМИ, в ведомстве могли предъявить политику обвинение.

Украинский телеканал «112» передает, что правоохранители требовали от Порошенко явиться к 9.00 (10.00 по Москве), однако экс-лидер не пришел на допрос.

«Адвокаты экс-президента уведомили следователей, что он на допрос прийти не сможет, так как находится за границей», — передает издание «Страна.ua».

На данный момент неизвестно, по какому делу следователи планировали допросить Порошенко. При этом развитие расследования уголовных дел в отношении него СМИ связывают с недавней отставкой генпрокурора Руслана Рябошапки.

Подобный инцидент уже не в первый раз допускается со стороны Порошенко. Ранее следователи ГБР даже ходатайствовали о принудительном приводе политика на допрос, однако 28 февраля он сам явился в ведомство. Известно, что еще один допрос Порошенко прошел 6 марта. По словам бывшего украинского лидера, тогда ему никаких обвинений не предъявили.

Сейчас в производстве ГБР находится 13 уголовных дел, фигурантами которых являются Порошенко и близкие к нему люди. Политика подозревают в причастности к госизмене, легализации преступных доходов, злоупотреблении служебным положением и неуплате налогов. Часть дел возбуждена по фактам попыток узурпации судебной власти и незаконного назначения правительства, а также нарушений при продаже «Кузницы на Рыбальском».