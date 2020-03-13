Киев, 13 марта. Возобновление Украиной подачи воды в Крым будет означать отказ официального Киева от полуострова, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, за этим последует отмена санкций Запада и восстановление экономических отношений с Крымом. Как пишет издание «Политнавигатор», Климкин считает, что днепровская вода якобы является для Украины «оружием против России и, если Киев не будет постоянно создавать проблемы для РФ в Крыму, то о полуострове быстро забудут». Климкин придумал новую «стратегию» по возвращению Крыма Украине.

«Если не сделать Крым проблемой для России, вы считаете, что когда-то есть шанс его вернуть? Когда вы прекращаете за что-то бороться, можете об этом забыть. Вот, с водой точно так же, на 100%. Вода, если хотите, это тоже оружие, а может быть компромисс. Вот я считаю, что вода — это тоже оружие для нас, и мы должны его использовать», — заявил Климкин.

Крым воссоединился РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Напомним, Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.