Парламенты всех субъектов РФ одобрили поправки в конституцию. События дня. ФАН-ТВ

85 субъектов РФ одобрили поправки в конституцию Еще один важный рубеж преодолели поправки в конституцию России. Парламенты всех 85 субъектов одобрили изменения в основном законе страны. Хотя согласие требовалось лишь от 57 регионов. Напомним, что документ о поправках уже принят Госдумой в третьем чтении. Но в силу он вступит по необычной процедуре: «зеленый свет» законопроекту должны дать субъекты РФ (что сейчас и случилось), а затем свою оценку даст Конституционный суд. Он решит, соответствуют ли все изменения букве и духу самой конституции. Если да, то наступает следующий этап: проведение всероссийского голосования. Сейчас оно планируется 22 апреля. Жители страны проголосуют за или против новых полномочий госорганов, новых требований к депутатам и министрам, а также за или против закрепления целого ряда соцобязательств перед гражданами. Вступить в силу поправки смогут, если наберут свыше половины голосов избирателей.

Россиян с Diamond Princess выписали с карантина Болезненный круиз для россиян с Diamond Princess наконец закончился. С карантина в Приморье выписали последнюю группу наших сограждан. В изоляции они были две недели с тех пор, как прибыли во Владивосток из Йокогамы. Причиной стал неудачный круиз в Японии. Там на лайнере Diamond Princess разгорелась эпидемия коронавируса. Им заразились 706 человек из более чем 3 000, находившихся на борту. Туристов не выпускали с судна почти весь февраль, но все же они были эвакуированы. На карантин во Владивосток направились девять человек, из них двое выписались сегодня, а семеро еще на прошлой неделе. Тесты на вирус дали отрицательный результат. Вообще, инфекцию на Diamond Princess все же подхватили трое россиян. Но они отправились на лечение в Казань. К счастью, у них болезнь протекала в легкой форме, и пациенты благополучно выздоровели.

Трамп обвинил Байдена в гибели тысяч человек В США эпидемия сегодня еще и повод для предвыборных лозунгов. Президент США Дональд Трамп косвенно обвинил своего конкурента Джо Байдена в гибели тысяч человек. Но не от коронавируса, а от свиного гриппа в 2009 году. Столь запоздалое, казалось бы, заявление лидер страны сделал в ответ на критику. Дело в том, что Байден осудил решение Белого дома закрыть въезд в США из Европы, где сейчас бушует коронавирус. Но, по мнению демократа, это не поможет остановить инфекцию. Президент с такой оценкой не согласился и, напротив, назвал текущие меры лучшими. А вот действия Байдена 11 лет назад — недостаточными. К слову, когда в Мексике разразилась инфекция свиного гриппа, Байден был вице-президентом США в офисе Барака Обамы. Трамп об этом, конечно, напомнил и вновь обозвал своего оппонента «сонным Джо». Вероятно, имея в виду, что эпидемию 2009 года тот попросту «проспал».