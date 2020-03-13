Астрономы объяснили, как «наклонили» ось вращения Урана

Москва, 13 марта. Гигантские кольца, которые ранее были у Урана, «наклонили» ось вращения планеты. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Мэриленда. Соответствующее исследование было опубликовано в научном издании Astrophysical Journal.

Они пояснили, что на заре существования Солнечной системы Уран мог быть окружен достаточно большим количеством пыли. Именно поэтому он вращался вокруг своей оси как замедляющийся волчок. Потом кольца потеряли свою массивность. Однако к тому времени ось вращения уже претерпела значительные изменения.

Ученые выяснили, что экзопланета K2-18b, находящаяся на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли, может быть пригодна к существованию жизни земного типа. Специалисты проанализировали атмосферу и установили, что данная планета имеет радиус в 2,6 раза больше, чем Земля. K2-18b также больше по массе. Согласно информации, полученных с телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл», в атмосфере данной планеты много водяного пара.

В октябре прошлого года астрономы установили, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея соответствует всем параметрам для того, чтобы считаться новой карликовой планетой. Как заметили специалисты, на изображениях видна сферическая форма объекта. Это, по словам астронавтов, один из критериев признания тела карликовой планетой.