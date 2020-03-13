Прокурор пять часов читал обвинение экс-чиновнику Шестуну в суде

Москва, 13 марта. Подольский суд пять часов зачитывал обвинительное заключение экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну. Судебные органы приступили к рассмотрению дела экс-чиновника 12 марта в Подмосковье.

На процессе присутствовали журналисты и сторонники обвиняемого. Заседание затянулось до 19.00 из-за того, что прокурор в течение нескольких часов зачитывал материалы по данному делу.

Стоит отметить, что государственный обвинитель подвергся нападкам со стороны Шестуна. Подсудимый заявил, что прокурор не чист на руку и имеет связи в преступном мире Подмосковья. Шестун потребовал отвода государственного обвинителя, но суд отклонил это ходатайство. Тем более, что оно было беспочвенным и никаких доказательств своим словам Шестун не предоставил, передает телеканал «360».

В списке преступлений, которые вменяют Шестуну, оказались мошенничество, легализация незаконных доходов, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что экс-глава Серпуховского района был руководителем нескольких десятков компаний и приобретал муниципальные участки по заниженным ценам. Ущерб государству от его действий оценивают в 62 миллиона рублей.

Следующее заседание по делу Александра Шестуна назначено на 17 марта.