Москва, 13 марта. Известная гражданская активистка Евгения Чудновец приняла участие в пикете у посольства Ливии в Москве, добиваясь освобождения двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были незаконно задержаны в Триполи и уже почти год удерживаются в ливийской тюрьме.

«Представители ливийского посольства ведут себя не гостеприимно. По сути, они должны были принять наши обращения и что-то предпринять. Мы добиваемся освобождения российских граждан уже месяц: ничего не происходит. Нас сейчас опять не пустили, это непостижимо», — рассказала она корреспонденту Федерального агентства новостей.

Чудновец предложила организовать флешмоб, участники которого должны будут в прямом смысле обнять посольство иностранного государства. По ее словам, одной из причин непонимания, вероятнее всего, является настороженное отношение ливийских дипломатов к россиянам. Гражданская активистка считает, что ливийцы ожидают от протестующих беспорядков и агрессивного поведения, однако на деле пикетчики — мирные граждане.

«Мы пришли отстаивать таких же мирных людей, как и мы. Я предлагаю мирно обнять посольство, взяться крепко за руки и встать вокруг диппредставительства. Не знаю, какая тут площадь, но думаю, мы справимся», — добавила собеседница агентства.

Чудновец полагает, что сотрудники посольства могут начать пускать пикетчиков по одному, если увидят, что они настроены мирно.

Напомним, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан в мае 2019 года были похищены и помещены в тюрьму «Митига». Несмотря на то, что россияне остаются в застенках уже почти год, им до сих пор не предъявлено никаких официальных обвинений.

Социологи проводили опрос среди населения по широкому спектру социально-культурных вопросов с разрешения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Но через 2 месяца после начала исследований были похищены входящей в состав МВД группировкой RADA. На сегодняшний день ПНС полностью контролируется западными странами и напрямую связано с террористическими группировками, такими как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.