Клип Little Big установил рекорд по просмотрам среди участников Евровидения

Москва, 13 марта. Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno установил рекорд по просмотрам среди видео других участников Евровидения. Ролик музыкантов из Петербурга набрал свыше двух миллионов просмотров на YouTube за 12 часов.

На втором месте оказалось видео украинской певицы Go A, собравшее миллион просмотров за две недели. Третью строчку пока занимает британский певец Джеймс Ньюман — его клип посмотрели почти миллион раз за две недели.

Презентация клипа Little Big состоялась вечером 12 марта, напоминает «Газета Кемерова». Песня вызвала противоречивые мнения как у простых россиян, так и у представителей шоу-бизнеса. Например, продюсеру Иосифу Пригожину очень понравилась песня, и он даже предсказал россиянам победу на европейском музыкальном конкурсе. А продюсер Яна Рудковская призналась, что ожидала от Little Big чего-то большего.

Примечательно, что незадолго до премьеры песни в Сети появился отрывок Uno. Фанаты группы предположили, что именно с этой песней Little Big отправится на конкурс, и оказались правы.

Как пишет KP.RU, рейв-группа уже запустила челлендж среди поклонников. Подобное было с хитом Skibidi от Little Big, когда все повторяли танец из клипа и выкладывали видео в соцсетях с соответствующим хэштегом.

В этом году Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Ранее участники петербургского коллектива рассказали, что на конкурсной сцене их будет не более шести человек, пишет «Культуромания».