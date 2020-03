Сенатор Клинцевич: Американцы будут умирать в Ираке чаще — и сами в этом виноваты

Авиация США атаковала позиции иракских отрядов «Катаиб Хезболла». В Пентагоне заявили, что удары стали ответом на обстрел американской авиабазы «Кэмп Таджи». Чем грозит США новая эскалация на Ближнем Востоке — в материале Федерального агентства новостей.

Кровь за кровь

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент Дональд Трамп предоставил ему все необходимые полномочия «чтобы сделать то, что должно быть сделано». Пресс-секретарь Минобороны США Алисса Фара объявила удары ВВС США «оборонительным, пропорциональным и непосредственным ответом на угрозу, которую представляют шиитские проиранские формирования для сил коалиции».

This evening, the U.S. conducted defensive precision strikes against Kata’ib Hizbollah facilities across Iraq. These strikes targeted 5 weapon storage facilities to significantly degrade their ability to conduct future attacks against the U.S. & coalition forces. — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) March 12, 2020

Источники сообщают, что под ударом оказались пять складов проиранских вооруженных формирований — «Хяракат Нуджаба», «Асаиб Ахль аль-Хакк» и «Катаиб Хезболла» в провинциях Бабила, Салах ад-Дин, и в Анбаре на границе с Сирией.

Под ударом оказался также строящийся аэропорт в городе Кербела, один рабочий погиб. В Пентагоне отметили, что удары наносили не дроны, а боевая авиация.

One worker killed after US strike hit airport under construction in Karbala.



Via @SkyNewsArabia_B — Status-6 (@Archer83Able) March 12, 2020

Источники в социальных сетях распространяют видеозаписи с последствиями ударов США.

These are the militiamen of #IRGC backed #KataibHezbollah terrorist group who got injured in the retaliatory airstrike of #USAF. pic.twitter.com/QqMCCCmdZu — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) March 13, 2020

По неподтвержденным данным, в результате авиаудара США погиб генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Сиаманд Машхадани.

Потери коалиции

США наносят удары в ответ на обстрел военной базы США «Кэмп Таджи» в ночь с 12 на 13 марта, в результате которого погибли двое американских и один британский военнослужащий, сообщил официальный представитель коалиции США Майлз Кэггинс.

UPDATE: 3 Coalition personnel were killed during a rocket attack on Camp Taji, March 11. Names of personnel are withheld pending next of kin notification. Camp Taji is an Iraqi base that hosts @CJTFOIR personnel for anti-ISIS training & advising missions. Full statement below. pic.twitter.com/tDwxNwqNOZ — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020

По «Кэмп Таджи» было выпущено не менее 15, по сведениям некоторых источников — 18 ракет из самодельной «катюши», смонтированной в кузове грузовика, — вместо обычных при обстрелах объектов США в Ираке двух-четырех ракет.

Телеканал «Аль-Ахд» утверждает, что при обстреле «Кэмп Таджи» погиб высокопоставленный офицер ВС США. Имена погибших американцев не называются, однако позже стало известно имя погибшего гражданина Великобритании — это оказалась младший капрал Броди Гиллон.

A #British soldier who died in a #IRAN backed militia's rocket attack yesterday in #Iraq has been named as Lance Corporal Brodie Gillon.

LCpl Gillon was one of three coalition service members killed in an attack on Camp Taji yesterday.#BREAKING #BreakingNews #Iranian #baghdad pic.twitter.com/uw7KIXtIK6 — Botin Kurdistani (@kurdistannews24) March 13, 2020

Американские потери на Ближнем Востоке будут расти, заявил в разговоре с ФАН член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, и причина тому — действия властей США.

«Теперь американцы будут умирать в Ираке чаще, чем раньше, я не исключаю этого. И в этом виноваты они сами, их поведение — вторгаясь в чужие страны с войной, не получать «обратку», быть полностью защищенными — невозможно, тем более на Ближнем Востоке, — заявил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей. — Новые потери у американцев будут и избежать их не удастся, а любые боевые действия приведут к соответствующему противодействию».

Кампания по сокрытию потерь

Погибших в результате обстрела «Кэмп Таджи» может оказаться больше, чем признает Пентагон: сразу же после удара анонимные чиновники в США заявили Reuters, что число потерь может возрасти, поскольку некоторые из 12 пострадавших получили тяжелые ранения. Источники Reuters отметили также, что не готовы с уверенностью заявлять о причастности проиранских формирований к обстрелу авиабазы.

США могут провести кампанию по сокрытию реальных потерь, как это неоднократно происходило в ходе конфликтов на Ближнем Востоке — американские власти предпочитают скрывать потери, чтобы поддержать престиж Пентагона. Аналогичная кампания наблюдалась и после недавнего ракетного удара КСИР по авиабазе «Айн аль-Асад».

IRAN MISSILE ATTACK TO USA HQ AIN AL ASSAD pic.twitter.com/9aY8X8Bq2i — Reza (@Reza73173327) January 8, 2020

Сейчас, считает Клинцевич, скрыть потери будет очень трудно, ведь значительная часть американской администрации хочет «утопить» Трампа перед президентскими выборами в США. Можно ожидать, что одни силы в США будут скрывать и преуменьшать потери, а другие — преувеличивать.

«Даже если они захотят скрыть потери, это не удастся — гражданское общество в Америке крайне политизировано в связи с предстоящими выборами, и конечно, в данном случае Демократическая партия будут использовать любые потери, превращать их в трагедии, гиперболизировать и топтаться на крови, используя против конкурентов», — предупредил собеседник ФАН.

Угроза безопасности всего Ближнего Востока

Американская и израильская авиация наносит регулярные удары по позициям проиранских сил в Ираке и Сирии с середины прошлого года. Впрочем, этими действиями союзники так и не смогли парализовать проиранские силы и сократить иранское влияние в Ираке и Сирии — как показывают спутниковые снимки, базы проиранских сил быстро отстраиваются, а взамен уничтоженных складов вооружения возникают новые.

#IRGC Ali Imam Base - North West section shown here, annotated and unannotated. An area of interest within the base which has seen siginificant restructuring since the airstrikes last year. Imagery courtesy of @planetlabs from yesterday 11th March 2020. #Syria #Iraq pic.twitter.com/1vxRpaWbIe — Aurora Intel (@AuroraIntel) March 12, 2020

В качестве ответа проиранские силы наносят отдельные точечные удары по местам дислокации войск коалиции в Ираке, создавая дополнительные проблемы для американцев.

Map of incidents and strikes in Iraq between March 11 and 13; these include the attack on Camp Taji, the apparent strikes between March 11-12 near Albukamal and the strikes on March 12-13 by the US retaliating against Kataib Hezbollah; Via @MidEast_Center #جرفالصخر

جرف الصخر pic.twitter.com/ofZbBaaoTq — Seth Frantzman (@sfrantzman) March 13, 2020

Впрочем, иракский военный эксперт заявил телеканалу «Аль-Ахд», что американцы сами заинтересованы в том, что по их базам в Ираке наносились удары, особенное если это не приводит к гибели военного персонала — действия противников США называют «подрывом безопасности в Ираке», утверждая, что ослабление американских баз может стать началом возвращения террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

Наибольшего накала ситуация в Ираке достигла после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января и ответного ракетного удара, нанесенного Ираном по американской авиабазе «Айн аль-Асад». Иракские парламент и правительство после обострения официально потребовали вывода американских войск.

Тегеран, в том числе высшие чины КСИР, неоднократно предупреждали, что полностью готовы нанести сокрушительный удар по американским силам на Ближнем Востоке и Израилю. Пока США не наносят ударов непосредственно по Ирану, этого не происходит — в Тегеране подчеркивают, что заинтересованы в том, что американские войска убрались с Ближнего Востока сами, а не «ногами вперед».

Не «маленькая» и не «победоносная» война

Американское общество в преддверии выборов-2020 очень близко к сердцу воспринимает любые конфликты и столкновения с участием американских войск на Ближнем Востоке.

«Любой американский президент делал «маленькую победоносную войну» ключевой фазой предвыборной гонки. Как это получится у Трампа — я не очень представляю. Решение о выводе войск из Афганистана уже положительно отразилось на его рейтинге — сами процесс, подача, информационный повод. А вот ситуации в Сирии и Ираке — крайне непростые для США», — отметил Клинцевич.

Любой конфликт с Ираном станет серьезным испытанием для американцев, уверен сенатор, — иранское руководство не удастся подорвать изнутри, а армия и КСИР располагают современным вооружением.

«В Ираке в свое время американцы добились сокрушительного эффекта благодаря работе спецслужб — смогли убрать очень сильного лидера (Саддама Хусейна) влияющего на весь Ближний Восток, — напомнил сенатор Франц Клинцевич. — Сейчас обстановка сложнее — персы совсем другие с точки зрения своей воинственности, самосознания, отношения. Иран будет очень непростым противником и с точки зрения военно-технического потенциала, состояния вооруженных сил. Обеспечить там массовое предательство генералов, как это было в Ираке и Ливии, не получится — конфликт может сильно затянуться и будет носить далеко идущие последствия. Не факт, что Пентагон сразу сможет добиться успешных военных действий — и как только начнутся потери и в США пойдут гробы, это будет гиперболизировано противниками Трампа и использовано в ходе выборов».

1 Организация запрещена на территории РФ.