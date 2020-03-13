Мишустин призвал регионы уделять больше внимания развитию малых городов

Москва, 13 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти российских регионов больше внимания уделять вопросу развития малых городов.

«Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах», — отметил он, выступая на совещании по развитию малых городов.

Глава кабмина подчеркнул, что для решения проблем каждого конкретного города нужно искать индивидуальное решение, поскольку универсального рецепта для всех не существует. С этой целью, в частности, проводится всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной среды в малых городах. Призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей, причем со следующего года он будет увеличен в два раза. Выплаченные средства пойдут на реализацию самых удачных проектов.

Мишустин призвал активнее создавать площадки для спорта и отдыха, кемпинги и гостиницы. При этом нельзя забывать о базовой инфраструктуре, которая напрямую влияет на качество жизни людей. Речь идет о модернизации системы трубопроводов, электросети и дорог.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские города и села являются значимым ресурсом развития страны. Глава Совфеда отметила, что к настоящему моменту более 56% населения Земли проживают в городах, а к 2050 году этот показатель увеличится до 68%. При этом в России доля городского населения достигает 75%.