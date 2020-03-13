Онищенко оценил версию о «сбежавшем» из военной лаборатории США коронавирусе

Депутат Госдумы, один из ведущих российских специалистов по эпидемиологии Геннадий Онищенко призвал максимально серьезно отнестись к информации, что вызвавший пандемию коронавирус мог попасть в китайский Ухань из военной лаборатории, расположенной в США.

О таких подозрениях написал в Twitter представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Будьте откровенными! — обратился китайский дипломат к Соединенным Штатам. — Опубликуйте свои данные! США должны нам все объяснить!»

Твит Чжао Лицзяня стал ответом на заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, при посмертном исследовании был обнаружен коронавирус.

В пятницу появилась информация, что первый случай заражения коронавирусом нового типа в Китае был выявлен еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, но ни один из зараженных не был так называемым «нулевым пациентом», то есть первым заразившимся, с которого началось распространение пандемии.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, один из ведущих российских специалистов по эпидемической безопасности Геннадий Онищенко считает, что в связи новыми данными по коронавирусу к Соединенным Штатам есть много вопросов, на которые мир ждет ответа.

«То, что говорят в связи с этой ситуацией китайские представители, это, естественно, всего лишь косвенная логическая конструкция, которая, тем не менее, заслуживает внимания, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Китай совершенно справедливо упрекает США, что американцы не сообщают о своем «нулевом пациенте», хотя другие страны обнародовали информацию об источниках заражения».

США, похоже, скрывают и другую важную информацию, связанную с коронавирусом, а также со своими военно-медицинскими исследованиями, отмечает парламентарий.

«Сейчас в Китае ситуация по коронавирусу практически самая благополучная в мире, и я не оговорился, — продолжил Онищенко. — Сегодня большинство новых случаев заражения в КНР являются завозными. По данным за один из последних дней таких случаев было почти 90, в основном из Италии, США и Ирана. Своих случаев заражения теперь в сутки в Китае не более десятка. Так что теперь уже Китаю впору ограждаться от остального мира, а не другим странам от него».

Что касается данных по США, то там по последним данным более полутора тысяч заболевших, коронавирус выявлен в 45-ти из пятидесяти штатов, около сорока человек умерло. Больше всего случаев зафиксировано в Вашингтоне, Нью-Йорке и Калифорнии, привел данные собеседник ФАН.

«Отмечу, США, как, впрочем, и другие страны давно перестали публиковать так называемые «библиотеки» новых выявленных вирусов. Отсутствие открытых систематизированных данных не позволяет дать серьезную генетическую оценку нынешней пандемии. Например, мы не знаем, что за штамм коронавируса в Италии, чем он отличается от китайского аналога. Китайские медики сообщали, что зафиксировали около 150 мутаций нового коронавируса, а также как минимум два подтипа, которые отличаются степенью распространения и уровнем вирулентности», — отмечает Онищенко.

Мог ли коронавирус «сбежать» из американской лаборатории?

Отвечая на вопрос, мог ли изначально коронавирус быть рукотворным и случайно «сбежать» из американской лаборатории, Геннадий Онищенко отметил, что рассматривать такую версию совершенно правомерно.

«Важно кое о чем напомнить, — говорит Онищенко. — А именно: хочу напомнить о военно-биологических лабораториях, которые США создают по всеми миру, в том числе в непосредственной близости от российских границ, а также от границ Китая. Это лаборатории на территории Грузии, Украины, других стран постсоветского пространства. Но самая логически обоснованная цепочка между военными лабораториями США и коронавирусом выстаивается, если вспомнить о нескольких подобных учреждениях, которые находятся на территории Казахстана, то есть в непосредственной близости от границ как России, так и КНР».

По словам первого зампреда комитета ГД, в Казахстане уже несколько лет действует построенная американцами военная лаборатория, которая работает с боевыми рецептурами различных возбудителей.

«Там работают именно военные микробиологи и вирусологи, в том числе из США, — говорит Онищенко. — Мы неоднократно на разных площадках поднимали вопрос, что эта лаборатория может представлять угрозу как для России, так и для Китая. А, если продолжить логику китайского МИД, напомню, что, даже если источник коронавируса исключительно природно-очаговый, вряд ли это явление прошло бы мимо внимания военных вирусологов, работающих в американской лаборатории в Казахстане».

Поменьше иллюзий

«Чтобы относительно США было поменьше иллюзий, напомню об инциденте, случившемся всего через две недели после событий 11 сентября 2001 года, когда американский народ еще не оправился от шока после атаки на башни-близнецы, — привел известный пример Онищенко. — Тогда в США была зафиксирована массовая рассылка писем со спорами сибирской язвы, в результате чего погибли пять человек, еще семнадцать заразились. Источником этих спор была именно военная лаборатория».

Есть и другие эпизоды, которые вызывают серьезные подозрения относительно деятельности военно-биологических лабораторий США, разбросанных по всему миру, отмечает депутат.