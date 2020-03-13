ЦИК не будет открывать в России участок для голосования по конституции для жителей ЛДНР

Москва, 13 марта. В Центральной избирательной комиссии опровергли информацию о том, что на территории Ростовской области, граничащей с Луганской и Донецкой народными республиками, для российских граждан — жителей ЛНР и ДНР — будут открыты специальные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил начальник управления аппарата ЦИК России Алексей Нестеров.

«Появившаяся ранее информация об открытии специального участка на территории Ростовской области для российских граждан, проживающих вне Российской Федерации, является намеренной провокацией», — заявил Нестеров.

В ЦИК напомнили, что все граждане Российской Федерации вне зависимости от того, где они находятся, обладают равными правами на голосовании по внесению поправок в конституцию.

«Отдать свой голос они смогут на участках для голосования при предъявлении паспорта гражданина России. Любой гражданин сможет проголосовать, используя механизм «мобильный избиратель». За пределами территории Российской Федерации так же будут действовать участки, образованные руководителями консульских учреждений и дипломатических представительств», — обратил внимание Алексей Нестеров.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится в среду, 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным.

Как ранее сообщал ФАН, порядок голосования по поправкам к конституции за рубежом в значительной степени перекликается с порядком голосования внутри страны. Граждане России, оказавшиеся за пределами страны, смогут проголосовать за внесение поправок в конституцию в 145 странах, если заранее подадут в электронном виде заявление об откреплении от своего избирательного участка и выберут наиболее удобный для себя участок.