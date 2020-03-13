Минздрав Казахстана подтвердил два случая заражения коронавирусом в стране

Нур-Султан, 13 марта. У двух граждан Казахстана, прибывших из Германии на родину, диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

«Граждане Республики Казахстан прибыли из Германии, у них выявлены положительные анализы на коронавирус», — сказал министр, выступая на пресс-конференции.

По его словам, казахстанцы были изолированы и помещены в инфекционный стационар в Алма-Аты.

Отвечая на вопрос, будет ли в городе объявлен режим ЧС, Биртанов указал, что такие решения принимаются руководителями местных исполнительных органов власти. По его словам, в введении режима ЧС пока нет необходимости.

«После того, как будут выявлены все контактные лица и с ними будет проведена тщательная работа, осмотры, сбор информации о состоянии здоровья, и, при необходимости, обследования, если мы увидим, что есть дополнительные пациенты, то возможно такое принять решение», — добавил министр здравоохранения Казахстана.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Кроме Китая инфицированные есть в более чем 100 стран мира. По последним данным, число заразившихся превысило 136 тысяч. Вирус унес жизни почти пяти тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые образцы вакцины против коронавируса будут готовы через полтора года.