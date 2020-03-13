Песков рассказал, какие меры принимаются для борьбы с коронавирусом в РФ

Москва, 13 марта. В России принимаются превентивные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, однако ситуация постоянно меняется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что все превентивные режимы, например, в Москве и так далее, в Московской области с сегодняшнего дня, в Питере, они до 1 апреля, до конца месяца​​​. Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов, мер предосторожности или наоборот. Ситуация подвижная», — отметил Песков.

Напомним, первые случаи нового типа коронавируса COVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент в Китае зарегистрировано более 80 тысяч зараженных, а жертвами инфекции стали свыше трех тысяч человек. Также эпидемия началась в Италии, Иране и Южной Корее. В России зарегистрировано более 30 случаев коронавируса, 19 зараженных находятся в Москве. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

Российский ученый Александр Шестопалов считает, что распространение COVID-19 начнет спадать к лету, передает телеканал «360». Он отметил, что пик заболеваемости в Китае был пройден еще 2 февраля.

С Шестопаловым согласен и глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, если будут приниматься необходимые меры, остановить пандемию удастся к июню, пишет НСН.