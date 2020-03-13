Песков заявил, что Путин работает «на полную катушку»

Москва, 13 марта. Президент РФ Владимир Путин работает «на полную катушку», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о состоянии здоровья российского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин не контактировал с нарушившим карантин депутатом ЛДПР Сергеем Катосоновым (парламентарий не самоизолировался после поездки во Францию и явился на работу в Госдуму. — Прим. ФАН)

«Я убежден что Путин не был в контакте с ним. Все меры для защиты главы государства принимаются. Президент работает на полную катушку как всегда», — подчеркнул он.

Отметим, что о заражении коронавирусом ранее заявляли политики и общественные деятели во многих странах мира. Накануне появились сообщения о заражении COVID-19 супруги премьера Канады Джастина Трюдо. Правда, о его состоянии информации пока нет.

В пятницу ряд СМИ сообщил о подозрении на коронавирус и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В начале марта в Сети появились слухи, что коронавирусную инфекцию подхватил и папа римский Франциск. Однако тревога оказалась ложной.

В России по последним данным коронавирусом заражено 34 человека.

Ранее о депутате Катасонове на заседании Госдумы резко высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам политика, Катасонов вернулся из Франции и несколько дней ходил на работу. Накануне его коллеги настояли на том, чтобы он самоизолировался. Жириновский считает, что в качестве наказания Катасонова нужно лишить депутатских полномочий.