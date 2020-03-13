Песков призвал работающих в Кремле журналистов тщательно следить за здоровьем

Москва, 13 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился с просьбой к журналистам и главным редакторам СМИ, освещающих деятельность Кремля, быть внимательными к своему состоянию, в том числе к любым симптомам коронавируса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь главы государства призвал не приходить в Кремль, если у сотрудника СМИ кашель, плохое самочувствие, озноб, что необязательно должно быть связано с коронавирусом.

«Если вы плохо себя чувствуете, то не приходите в Кремль. Мы пока работаем без ограничений. Мы просим проявлять особую бдительность. Это и меры предосторожности, и меры уважения ко всем», — сказал Песков.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус распространился за пределы КНР. В настоящее время число зараженных по всему миру превысило 136 тысяч человек, от инфекции скончались почти пять тысяч человек.

Согласно последним данным, лидером по числу зараженных является Китай, следом за ним идут Италия, Иран, Южная Корея и Испания.