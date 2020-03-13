Telegram научит Роскомнадзор бороться с VPN-сервисами

Москва, 13 марта. Роскомнадзор начал подготовку к реализации закона о надежном Интернете, который призван защитить российский сегмент Сети от отключения извне. Об этом в пятницу заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Так он прокомментировал запуск специальной системы РКН по изучению прокси- и VPN-сервисов. Зыков полагает, что впоследствии это поможет бороться с обходом блокировки запрещенных ресурсов.

«В будущем система блокировки сайтов станет иной, а у Роскомнадзора появится инструмент, с помощью которого он сможет ограничивать доступ к любым незаконным ресурсам», — отметил он в разговоре с порталом «Экономика сегодня».

В частности, речь идет о TON (Telegram Open Network) — платформе, созданной разработчиками популярного мессенджера Telegram, который официально запрещен в России, но де-факто продолжает функционировать из-за маскировки траффика. По сути, TON является таким же VPN-сервисом, позволяющим гражданам обходить блокировки. Его изучение позволит РКН существенно продвинуться в области обеспечения кибербезопасности.

Напомним, что закон о «надежном Интернете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает операторов связи устанавливать государственное оборудование на точках обмена траффиком, вносить эти точки в реестр, создать национальную систему доменных имен и ограничивать доступ к запрещенным ресурсам. Закон должен обеспечить безопасность личных данных пользователей, а также предотвратить возможность взаимодействия на Рунет извне.