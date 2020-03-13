Главный экономист IHS Markit назвал страну-победителя от обрушения мировых цен на нефть

Вашингтон, 13 марта. Стало известно, какая страна больше всего выиграет от падения нефти. Оказалось, что это Индия. На сегодняшний день она импортирует более 80% энергоресурсов.

По словам главного экономиста IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджива Висваса, сложившаяся на нефтяном рынке ситуация – просто подарок для страны.

«Индия сможет снизить инфляцию и расходы на импорт. Дешевые нефть и газ, по его мнению, дадут толчок развитию нефтяной промышленности, энергетике и транспорту», — цитирует его CNBC.

Эти факторы, как уточнил он, позволят Банку Индии снизить ключевую ставку и предоставить бизнесу более выгодные условия кредитования, сообщает НСН.

Напомним, мировые цены на нефть обвалились после того, страны ОПЕК+ на встрече 6 марта не смогли ни изменить условия сделки, ни пролонгировать ее. Из-за этого с 1 апреля ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса будут сняты. В случае, если переговорный процесс не возобновится, начнется реальный рост добычи нефть и, что логично, падение ее цен.

Если победителем обвала нефтяного рынка, по мнению аналитиков, стала Индия, то аутсайдерами оказались союзники Саудовской Аравии — Ирак, Алжир и Нигерия. По словам исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, эти страны находятся в крайне тяжелой ситуации - им очень нужна поддержка со стороны мирового сообщества, пишет «Царьград».