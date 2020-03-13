Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к середине лета

Новосибирск, 13 марта. Пандемия китайского коронавируса COVID-19 пойдет на спад к середине лета текущего года. Такое предположение высказал российский ученый из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

Эксперт подчеркнул, что пик заболеваемости коронавирусом уже пройден, и прогнозирует спад распространения к июню-июлю.

По его словам, вирус COVID-19 менее патогенный в 10-15 раз, чем возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Специалист уверен, что в нынешней ситуации «примерно 50% паники».

«Кроме того, сейчас значительно выросло качество диагностики, поэтому и выявляемость вируса достаточно высокая. В целом меры, принимаемый против распространения - адекватные, хотя иногда и чрезмерные», — отметил Шестопалов.

Он также обратил внимание на статистику смертности. За все время от коронавируса нового типа погибло столько же человек, сколько умирает в день от туберкулеза во всем мире. Кроме того, у обычного гриппа смертность от коронавируса гораздо выше.

«США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тыс. человек», — отметил эксперт.

По последним данным, китайским коронавирусом заболели около 130 тысяч человек, жертвами эпидемии стали более 4,9 тысячи человек. Свыше 68 тысяч пациентов уже побороли болезнь.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом наблюдается в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.