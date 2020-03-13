Леонтьев указал на уязвимость Саудовской Аравии в «нефтяной войне»

Москва, 13 марта. Экономика Саудовской Аравии более зависима от нефтяных доходов, чем российская, заявил политолог и журналист Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Вести FM».

«У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства полностью строятся на нефтяных доходах — они гораздо более уязвимы в этой ситуации. Мы готовы выдержать этот шантаж», — сказал Леонтьев, отметив, что комментирует ситуацию с нефтью как эксперт, а не представитель «Роснефти».

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран, но в какой-то момент Эр-Рияд решил сорвать диалог. Политолог назвал действия Саудовской Аравии «ультиматумом, шантажом». Причины, по которым королевство заняло столь жесткую позицию, непонятны, добавил он.

В конце 2016 года Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, к которому присоединились 24 страны. Благодаря сделке в 2017 году участники начали сокращать добычу ресурса, что позволило цене нефти впервые за два года подняться до 40 долларов за баррель.

На встрече в Вене 6 марта стороны не смогли договориться о дополнительном сокращении нефти. В апреле все участники сделки вправе восстанавливать добычу нефти на свое усмотрение. Саудовская Аравия уже объявила о планах добывать на пределе мощностей, чтобы занять рынки.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что больше всего от резкого падения цен на нефть пострадают союзники Эр-Рияда по ОПЕК+ — Нигерия, Ирак, Алжир.