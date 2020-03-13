Джабаров объяснил введение санкций США против дочерней компании «Роснефти»

В США решили ввести санкции против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA, которая работает на нефтяном рынке Венесуэлы в обход ранее введенных ограничительных мер Вашингтона. Сенатор Владимир Джабаров уверен, что американские санкции не окажут влияния на экономические связи России и Венесуэлы.

В американском Министерстве финансов объяснили, что санкции связаны с работой компании в нефтяном секторе венесуэльской экономики.

«Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней структурой государственной компании «Роснефть», — говорится в тексте официального заявления.

Ведомство потребовало от «дочки» «Роснефти» свернуть бизнес в Венесуэле до 20 мая. После этой даты за сотрудничество с этими компаниями Штатами могут быть введены санкции против Венесуэлы.

В свою очередь, государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон ввел санкции «с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров».

«Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет «Роснефть», — сказал он.

Известно, что у Соединенных Штатов есть свои интересы в Венесуэле, говорит первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы знаем, чем режим Мадуро их не устраивает. Но просто удивляет то, [что] почему-то американцы взяли на себя обязанности корректировать, какой режим правильный, а какой режим недостойный. Я думаю, что эта роль мирового жандарма отошла в прошлое и нужно считаться с интересами всех стран, а не считать по-прежнему мир однополярным», — указал Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, американские санкции против дочерней компании «Роснефти» не окажут существенного влияния на компанию и Венесуэлу, считает сенатор.

«Я не думаю, что эти санкции повлияют на экономическое развитие Венесуэлы, на наши связи с ней. Поскольку американцы ничего другого не выбрали, кроме как бесконечно вводить санкции, то они будут продолжать это делать в будущем», — добавил член Совфеда.

При этом первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских с сожалением отметил, что «это ужасно», потому что Соединенные Штаты открыто поддерживают смену власти в стране.

«Они заставляют президента делать шаги, на которые он идти не хочет. Конечно, это ненормально. При этом поражает, куда смотрит ООН и почему происходят несогласованные с мировым сообществом действия одной стороны, связанные со сменой режима [в другой стране]», — объяснил он в комментарии ФАН.

Ранее в российском МИД высказали позицию относительно санкций, которые были введены США против одной из дочерних компаний «Роснефть» — Rosneft Trading. По словам дипломатов, Россия категорически не приемлет подобные действия Вашингтона.

По данным МИД РФ, количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз с 2011 года дошло уже до 80.