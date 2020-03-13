Samsung предлагает россиянам бесплатно защитить смартфон от коронавируса

Москва, 13 марта. Компания-производитель современных технологий Samsung заявила, что проведет бесплатную дезинфекцию электронных устройств для предотвращения распространения коронавируса.

Запущенная южнокорейской компанией программа дезинфекции носит название Galaxy Sanitizing. Технологический гигант заявил о ее старте после того, как Всемирная организация здравоохранения сообщила о пандемии коронавируса. Сервис по борьбе с опасными вирусами и вредоносными бактериями будет работать во многих странах, в том числе в Российской Федерации.

Эта опция будет бесплатной, клиентам предлагается продезинфицировать ультрафиолетом продукцию компании Samsung. Речь идет о смартфонах Galaxy, часах Galaxy Watch и наушниках Galaxy Buds. Специалисты предупредили пользователей, что обеззараживание может нанести вред покрытию экрана устройства, передает «Инфореактор».

Услуга уже работает в 19 странах и доступна в сервис-центрах компании и официальных магазинах.