Сирия, 13 марта. Взрыв в Дамаске убил гражданского. Авиаудары ВВС США по позициям проиранских сил в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов на северо-востоке провинции Латакия.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: штурмуют поселок Сармада в Идлибе, по неподтвержденным данным, потеряла шесть боевиков, в Латакии обстреляла укрепления сирийской армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): на востоке Дейр-эз-Зора задержали несколько мирных жителей, которых обвиняют в пособничестве террористам «Исламского государства»1.

Международная коалиция: нанесла серию авиаударов по позициям проиранских сил на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В Дамаске взрыв убил гражданского. Как сообщает новостное агентство SANA, инцидент произошел у перекрестка Ад-Дахадил в центре города, где детонировала самодельная бомба, установленная в автомобиль мирного жителя. С тяжелыми ранениями водителя доставили в городской госпиталь, где он скончался до того, как ему сумели помочь медики. Пока что ни одна из незаконных группировок, действующих на юге Сирии, не взяла на себя ответственно за подрыв автомобиля.

Провинция Латакия

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что на северо-востоке провинции в горных районах продолжились боестолкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ как террористические). Стороны обменялись на рассвете ударами из тяжелой артиллерии у поселка Джуб аль-Ахмар, террористы также обстреляли дороги, ведущие к линии фронта. Информации о жертвах не поступало. Артиллерия САА, дислоцированная у гор Аль-Ахмар, ведет огонь по позициям противника в районе деревень Кабана и Кафр-Ядин на севере провинции, о чем сообщает источник в Telegram (Sahelshami).

Провинция Дейр-эз-Зор

20 военнослужащих сирийской армии и бойцов союзных группировок из состава «Хашд Шааби» погибли в районе города Абу-Кемаль при ночном авианалете ВВС США, о чем сообщает источник в сети Telegram (Jaruch).

По данным агентства Step News, ВВС США также нанесли удары по позициям проиранских сил «Хашд Шааби» и «Катаиб Хезболла» у поселка Аль-Хари к юго-востоку Абу-Кемаля. Под удар попали склады боеприпасов и учебно-тренировочный лагерь ополченцев. Пентагон назвал данные авиаудары ответными действиями США на нападение иранцев на базу Таджи в Ираке, где в результате обстрела из РСЗО 11 марта погибло двое американских военнослужащих и один британский контрактник, еще 12 военнослужащих были ранены. Тегеран, в свою очередь, отрицает причастность к нападению на базу, о чем заявил сегодня утром официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Как сообщает агентство Alk Habour, на востоке провинции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд с обысками в домах у гражданских в деревне Мухаймад, после чего арестовали несколько человек. Боевики обвиняют задержанных в пособничестве террористам «Исламского государства».

Провинция Идлиб

После конфликта между жителями и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» на блокпосте у поселка Сармада боевики приступили к штурму города, о чем сообщает источник в сети Twitter (mohmad_rasheed). По данным портала SOHR, столкновения продолжались в окрестностях поселка и на его улицах ночью. Подкрепления террористов были переброшены в район накануне. Напомним, что причиной конфликта стало избиение мирного гражданина на одном из въездов в город, в ответ местные с оружием вышли на улицы. Ночью террористы брали кварталы поселка штурмом. Шесть человек с обеих сторон получили ранения, один серьезно ранен. Источник также передает, что при перестрелке на улице пострадала женщина и ребенок.

Ирак

Как сообщает РИА Новости, ВВС США нанесли удары по пяти складам с оружием проиранских отрядов «Катаиб Хезболла» в провинциях Бабиль, Васит и Кербела в ответ на ракетные удары по базе коалиции Таджи. По данным Пентагона, на этих складах хранилось вооружение, используемое в атаках на базы международной коалиции. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что ВС США не потерпят атак и предпримут любые необходимые действия для защиты своих военнослужащих в Ираке и в регионе. Дополнительную информацию об ответных ударах по базам проиранских сил будет предоставлена сегодня днем на брифинге, который проведет генерал Кеннет МакКензи

1 Организация запрещена на территории РФ.