Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса

Москва, 13 марта. Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.

Причина заключается в том, что ее адвокат Сергей Жорин, который вернулся в начале марта из Италии, в настоящее время проходит карантин. Планируется, что заседание теперь пройдет 27 марта в 12.00 по московскому времени.

Лолита объявила о расставании с мужем в начале июля 2019 года. По словам певицы, они с супругом мало работали над отношениями, им нужно было обратиться к специалисту еще давно. Лолита и Дмитрий прожили в браке девять лет. Исполнительница тяжело переживала расставание. Спустя несколько месяцев она заметно похудела и объявила о готовности к новому роману.

В октябре сообщалось, что московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Лолиты Милявской и тренера по фитнесу Дмитрия Иванова. Исковое заявление подал муж артистки, он принят к рассмотрению 7 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года. Минздрав России ранее назвал четыре правила, которые позволят избежать заражения инфекцией. Эксперты советуют часто мыть руки с мылом, не прикасаться грязными руками к лицу, избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды, и воздержаться от поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Роспотребнадзор дал россиянам несколько советов, которые помогут защититься от новой коронавирусной инфекции. Специалисты советуют следить за гигиеной рук и регулярно мыть руки с мылом в течение 20 секунд, а после насухо вытирать одноразовым полотенцем. Также нужно использовать антисептические салфетки или гели.