В США поразились «исчезающими» российскими подлодками

Вашингтон, 13 марта. Американские эксперты оказались поражены новыми российскими подводными лодками проекта 955A (шифр «Борей-А»).

Комментируя ролик телеканала «Звезда», посвященный подводной лодке К-549 «Князь Владимир», американское издание The Drive отметило основные достоинства судна.

В частности, журналисты оказались под впечатлением от конструкции вспомогательного двигателя. Это устройство обеспечивает подлодку дополнительной мощностью на малом ходу и при этом остается бесшумным. Авторы материала полагают, что бесшумность достигается за счет технологии «закрытого винта». Все это значительно повышает незаметность, а значит, и живучесть судна.

«Главная задача этих подлодок — исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться незаметными как можно дольше. Поэтому медленный ход на низкой скорости особенно важен для них», — пишет The Drive.

Кроме того, издание отметило повышенный уровень комфорта на борту «Князя Владимира». Подлодка оборудована зоной отдыха с диванами, телевизором, кофеваркой и даже небольшой баней. Все это позволяет экипажу не только набраться сил, но и является важным элементом поддержания высокого уровня морали во время длительного плавания, отмечает «Царьград».

Ранее китайское издание Sohu заявило, что российские подводные лодки гораздо лучше приспособлены к плаванию в арктическом регионе по сравнению с американскими. Они могут всплывать даже сквозь толстый лед без помощи людей. Китайские журналисты отметили, что Арктика является «задним двором России», поэтому ни одна страна не может превзойти российские ледокольные технологии.