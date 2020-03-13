Фадеев высказался о песне Little Big для Евровидения

Москва, 13 марта. Музыкальный продюсер, музыкант Максим Фадеев назвал шикарной песню Uno группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении. По его мнению, композиция «абсолютно на волне времени и в той форме, в которой надо».

Фадеев считает, что композиция петербургской рэйв-группы будет популярна в Европе, даже если россияне не займут призовое место на международном песенном конкурсе в Роттердаме.

«Даже не заняв ни одно призовое место, Little Big станут событием. Это очень правильно. Если мы будем посылать всегда на конкурс людей событийных, интересных, то мы всегда будем первыми. Я за них держу кулачки», — сказал продюсер в интервью изданию «НьюИнформ».

Little Big в четверг в шоу «Вечерний Ургант» спела песню Uno, с которой выступит на международном конкурсе Евровидение. Композиция в стиле диско 70-х была неоднозначно воспринята зрителями. Некоторые посчитали песню слабой для конкурса, другие, напротив, положительно высказались о треке. Интернет-пользователи указали на креативный и необычный стиль исполнителей.

Нидерланды получили право провести конкурс у себя после победы в Тель-Авиве Дункана Лоуренса с песней Arcade. В этом году конкурс примет Роттердам. Первый и второй полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал — 16 мая.