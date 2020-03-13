Следователи раскрыли убийство 18-летней давности в Уфе

Уфа, 13 марта. Уфимские следователи раскрыли убийство 18-летней давности, материалы уголовного дела готовят для передачи в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Башкирии.

По информации правоохранителей, преступление произошло весной 2002 года. На одной из стройплощадок столицы республики было найдено тело сторожа с множественными ножевыми ранениями. Следствие по данному делу зашло в тупик, и отыскать виновников тогда не удалось.

«Подозреваемых вычислили спустя 18 лет при анализе аналогичных преступлений», — рассказали правоохранители.

Все это время неустановленные преступники находились в тюрьме за другие свои преступления. Еще в 2003 году двоих мужчин задержали и осудили за серию краж и убийство.

Следствие установило их причастность к убийству сторожа. Преступники пробрались на предприятие, но были обнаружены охранником. Тогда один из преступников взял нож и убил его. Теперь мужчине грозит новый срок.