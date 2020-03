Кудрявцева заинтриговала поклонников фото с округлившимся животом

Многие спрашивали про коронавирус в Дубаи . Здесь он есть конечно тоже , около каждого отеля приборы с антисептиками , в отелях и моллах народу мало , но пока истерики нет . Если учесть с какой скоростью он распространяется , то конечно неприятно все это ????‍♀️ Пандемия объявлена официально в мире - это ужас ???? Ну а я возвращаюсь в Москву .

