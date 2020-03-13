Кудрявцева заинтриговала поклонников фото с округлившимся животом

Москва, 13 марта. Российская телеведущая Лера Кудрявцева заинтриговала своих поклонников возможной беременностью. В Instagram знаменитость выложила фото с округлившимся животом.

Звезда телеэкрана продолжает активно делиться со своими подписчиками снимками с отдыха в ОАЭ. Последнее фото стало предметом для обсуждения подписчиков.

На кадрах Кудрявцева изображена в свободном платье с завышенной талией и без макияжа. Подписчики разглядели на снимке слегка округлившийся живот телеведущей. Поклонники выдвигают версии относительно ее изменившейся фигуры. Часть фанатов уверена, что знаменитость просто поправилась в отпуске, набрав пару лишних килограммов, передают «Дни.ру».

Другие же поклонники предположили, что возможно Кудрявцева находится в положении. Сама же телеведущая ничего конкретного по этому поводу не пояснила, ответив подписчикам странным комментарием.

«Вам на радость», — написала она.

Однако есть и третья точка зрения, которой придерживается женская половина фолловеров. Девушки отмечают неудачный выбор Кудрявцевой своего гардероба.

«Это просто ужасное платье», — считает одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева получила травму головы на отдыхе в Дубае. Знаменитость посетила местный парк аттракционов. Во время катания на карусели она сильно ударилась головой, передавало Федеральное агентство новостей.