Иосиф Пригожин предсказал Little Big победу на Евровидении

Москва, 13 марта. Российская рейв-группа Little Big, которая будет представлять нашу страну на Евровидении, должна стать победителем музыкального конкурса. Об этом заявил известный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя премьеру песни Uno.

«Сделано все очень вкусно. Органика есть. Сочетание аудио, видео и музыки — просто вопросов нет», — сказал он.

Продюсер признался, что уже несколько раз послушал трек Little Big для Евровидения и посмотрел клип. Песня для музыкального конкурса Пригожину очень понравилась.

«Это то самое сочетание стиля. Это как когда мы видим, что человек одет правильно. В случае с Little Big эта одежда правильна во всем», — привел аналогию продюсер.

Он также предположил, что номер петербургской группы на сцене практически не будет отличаться от клипа. Кроме того, в беседе с изданием iReactor Пригожин отметил, что немедленно отдал бы Little Big победу на Евровидении, если бы был членом жюри конкурса.

«Если говорить с точки зрения креатива, то на сегодняшний день они делают все верно. Я с ними не знаком, но мне они нравятся», — подытожил продюсер.

Премьера трека Uno состоялась 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, напоминает РИАМО. Песня вызвала неоднозначную реакцию россиян. Многие писали в соцсетях, что трек Uno не оправдал их ожиданий от Little Big. При этом вставшие на защиту рейв-группы поклонники подчеркнули, что за два месяца можно отшлифовать выступление и преподнести песню так, чтобы победа россиянам была обеспечена, передает Deita.ru.