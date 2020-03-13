Собчак надела неприличную кофту с крестиками на груди и «потеряла» брови

Москва, 13 марта. Телеведущая Ксения Собчак в Сети часто упоминается как любительница высокой моды. Она опубликовала в социальной сети Instagram фотографию в кофте, которая не понравилась поклонникам.

На снимке Собчак позирует в водолазке телесного цвета с принтом. Особенно выделяется на изображении грудь, на которой как будто наклеен пластырь крест-накрест.

«Наконец-таки и писатель Иосиф Бродский сгодился, и не под фото с задумчивым взглядом вдаль на закат: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!» — подписала телеведущая фотографию.

Однако подписчикам не понравился образ светской львицы. Они отругали ее за «неприличную» кофту, а также заявили, что у Ксении куда-то пропали брови.

Ранее Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решила поиронизировать на тему эпидемии коронавируса. По их словам, лучшим средством от коронавируса является массаж. Так, Богомолов показал довольно личное видео, на котором, делая массаж обнаженной жене, спросил ее о методах борьбы с эпидемией.

Его супруга заявила, что лучше массажа способа от коронавируса не придумать. Особенно если добавить к расслабляющей процедуре поедание чеснока.

Напомним, ранее телеведущая в ироничной форме отреагировала на снижение курса рубля к евро и доллару. Собчак в дизайнерском костюме задрала ногу на Мальдивах в поддержку отечественной валюты. Поклонники шутку не оценили, нестабильная экономическая ситуация их обеспокоила больше, чем звезду.