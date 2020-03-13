Коронавирус «переучтет» активы на триллионы долларов без глобальной войны

Интересно получается: в Китае, оказывается, коронавирусную инфекцию к 11 марта 2020 года почти победили — и в тот же день Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 во всем мире. Президент США Дональд Трамп еще 10 марта заявлял, что от банального гриппа смертность более высокая, чем от уханьского штамма, а 12 марта он же закрыл въезд из Европы, чтобы «спасти Америку».

Не говоря уже про фондовые рынки, которые полностью окрасились в цвет крови: последние недели съели почти весь рост, который был накоплен за три с лишним года президентства «Большого Дональда». Когда он пришел в Белый дом, индекс Доу-Джонса (DJ-30) находился на отметке 19 809, теперь он составляет 21 200 пунктов. Да, это чуть выше, но — всего лишь 71,7% от максимума в 29 550, который был достигнут буквально месяц назад, 12 февраля.

Кому верить и чего ждать в подобной ситуации?

Минус 28,3% за месяц — это очень много. Подобного не наблюдалось уже треть века, когда в «черный понедельник» 19 октября 1987 года падение индекса DJ-30 составило 22,6%, до 1616,21. Тогда котировки рухнули почти на половину от августовского максимума в 2746,65 пунктов.

Но в тот раз ситуация была связана с фактическим выходом на глобальные рынки стран «соцлагеря». Она быстро выровнялась на новом уровне, и вскоре начался длительный период подъема 1990-х, «малый золотой век» американской экономики.

То есть это была типичная «болезнь роста». Сейчас же никаких позитивных сигналов для рынка нет, и настроения намного ближе к временам Великой депрессии. Правда, пока толп разоренных инвесторов и безработных на улицах не видно, из окон никто не выбрасывается, но все это, возможно, еще впереди.

Тем временем туристический бизнес практически уничтожен во всем мире. Шоу-бизнес, включая большой спорт, — на очереди. Пассажирские перевозки: авиацией, железными дорогами, морским транспортом и т. д., — быстро уходят в ноль. Мировая торговля, которая и так-то переживала далеко не лучшие времена, тоже может быть свернута, насколько сильно: вдвое, втрое, вчетверо? — никто не знает.

Меньше торговли — меньше производства — меньше нужно сырья, включая нефть и газ, — меньше рабочих мест и зарплаты — меньше потребления — мировая экономика «срывается в штопор»…

«Цепная реакция» здесь понятна и очевидна. Все дешевеет, но денег ни у кого больше нет. Все бегут в доллар, в «кэш», и тот взлетает в цене. А что делать завтра? Нет смысла задавать такие вопросы — до завтра просто нужно дожить… «Умри ты сегодня, а я завтра….» — так торжествует психология «глобального концлагеря».

Все чрезвычайно серьезно. В итоге от самого страха перед коронавирусом наверняка погибнет — вследствие потери ли источников дохода, стрессов или резкой смены образа жизни, — гораздо больше людей, чем от самого коронавируса.

Используя известную формулировку, часто говорят, что если бы коронавируса не было, то его стоило бы придумать. Его, собственно, и придумали: естественных мутаций такой «длины» в геноме просто не бывает, это явная «склейка» методами современной генной инженерии.

Не слишком «удачная», впрочем: по основным эпидемиологическим показателям коронавирусу типа SARS-CoV-2 далеко до «эталонных образцов» суперинфекций, типа чумы и черной оспы. Но все-таки первый по-настоящему рабочий образец, способный, в отличие от предыдущих «страшилок», типа лихорадки Эбола, более-менее самостоятельно распространяться в современной человеческой популяции. На безрыбье и рак рыба…

Возможно, оно и к лучшему — нужный результат уже практически достигнут, а реальные риски при этом, судя по всему, минимальны. Хотя несколько «сакральных жертв» пандемии, в виде известных личностей, положены по сценарию…

Кстати, вы помните про лихорадку Эбола? В 2014 году 44-й президент США Барак Обама называл эту инфекцию, наряду с международным терроризмом и «агрессивными действиями России», одной из трех главных угроз человечеству.

Тогда — «не срослось»: российские ученые сделали вакцину — и тема как-то быстро сошла на нет. Но без смертельно опасной инфекции, грозящей всем и каждому, видимо, ввести режим глобальной чрезвычайной ситуации для относительно мирной, без новой мировой войны, коррекции рынков и переучета активов никак не удавалось. А время, как известно, не ждет, потому что счет идет на триллионы долларов.

Случайно или нет, но эпидемия COVID-19 появилась на мировой арене практически одновременно с достижением торговой сделки между США и КНР. Она разразилась в Китае, власти которого предприняли и продемонстрировали всему миру беспрецедентные противоэпидемические меры: с привлечением сил армии, возведением блочных госпиталей на тысячи мест и чуть ли не полным карантинным блокированием 10-миллионного города Ухань, ставшего официальным эпицентром инфекции… А теперь Пекин утверждает, что с коронавирусом почти справился. Как будто охватившая весь мир пандемия больше не может вернуться на территорию Поднебесной…

Зато в США и на Западе в целом — совершенно неадекватная, но, похоже, абсолютно необходимая паника. Быть может даже, что теперь в каждой стране, в каждом регионе — «свой» коронавирус, свои методы борьбы с ним, а также использования данного повода в нужных для себя целях…

Так или иначе, но объявленная пандемия стала идеальным поводом и одновременно — идеальным инструментом для трансформации однополярного мира в мир многополярный, для изоляции и «окукливания» разных географических регионов глобального рынка в рынки «полюсные». Конспирология? Нет, просто фактор, который необходимо учитывать при любых претендующих на адекватность оценках нынешней ситуации.

Что касается России, то она полученный ею «коронавирусный козырь» пока придержала, грамотно используя момент и обходясь более простыми «картами», типа поправок к Конституции или выхода из соглашения ОПЕК+.