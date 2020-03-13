Королева поблагодарила Николаева за незабываемый подарок

Москва, 13 марта. Российская исполнительница Наташа Королева назвала песню композитора Игоря Николаева «Желтые тюльпаны» самым незабываемым в ее жизни подарком. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

Королева поблагодарила Николаева, благодаря которому однажды проснулась знаменитой. По словам певицы, ровно 30 лет назад, «в 1990 году в программе Центрального телевидения «Утренняя почта» прозвучала песня «Желтые тюльпаны».

«Всего один эфир — и юная девочка из Киева Наташа Порывай проснулась суперзвездой Наташей Королевой! — написала Наташа Королева, отметив, что легкомысленная с ее точки зрения композиция стала хитом для целого поколения.

Фолловеры с ностальгией отреагировали на пост своего кумира и отметили, что песня, действительно, замечательная.

«Лучшая песня! Лучшая исполнительница!» — написала ritmina_66. «Хорошо помню. Тогда я служил в Одессе. Утром меня подняли под хорошую музыку. Спрашивал, кто поет. Сказали, что Наташа Королева.После того дня я влюбился и Наташу и «Желтые тюльпаны», — поделился max717348. «Желтыми тюльпанами» открывали и закрывали все двери вечерних дискотек 90-х», — отметил zhandos_zhalgasbaev. «Да, Николаев обеспечил до конца дней и Наташу, и Тарзана, и Архипа Тарзановича Королева. Он тоже уже на сцене», — язвительно заметила galynanabokova.

Супруг Королевой Тарзан необычно отметил свое 50-летие. В день юбилея стриптизер презентовал новое шоу под названием «50 оттенков серого». Оно прошло в «Крокус Сити Холле». Обнаженный Тарзан периодически приглашал на сцену зрительниц и танцевал с ними, имитируя любовные утехи.