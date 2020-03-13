Аналитик Бироль назвал главных неудачников «нефтяной войны»

Москва, 13 марта. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью CNBC назвал главных неудачников «нефтяной войны». По его мнению, больше всего от обвала на нефтяном рынке страдают союзники Саудовской Аравии по ОПЕК — Ирак, Алжир и Нигерия.

По его словам, эти государства находятся в «очень, очень сложной ситуации» и нуждаются в финансовой помощи. Бироль указал, что партнеров Саудовской Аравии по ОПЕК могут возникнуть трудности, которые создадут социальное напряжение.

«У многих из них возникнут трудности с выплатой заработной платы работникам государственного сектора и расходами на здравоохранение и образование, что, в свою очередь, может создать социальное напряжение», — сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства.

Он добавил, что из-за «нефтяной войны» в наиболее уязвимом положении находится Ирак, поскольку его экономика является одной из наименее диверсифицированной среди других стран — членов ОПЕК, отметила «Вечерняя Москва».

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении добычи нефти. В воскресенье в СМИ просочилась информация, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу черного золота и снизить цены на нее. Это сообщение обвалило котировки, а вслед за ними упал курс рубля.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России на мировом рынке.