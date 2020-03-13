Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Аналитик Бироль назвал главных неудачников «нефтяной войны»

53
0 Оставить комментарий

Аналитик Бироль назвал главных неудачников «нефтяной войны»

Москва, 13 марта. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью CNBC назвал главных неудачников «нефтяной войны». По его мнению, больше всего от обвала на нефтяном рынке страдают союзники Саудовской Аравии по ОПЕК — Ирак, Алжир и Нигерия.

По его словам, эти государства находятся в «очень, очень сложной ситуации» и нуждаются в финансовой помощи. Бироль указал, что партнеров Саудовской Аравии по ОПЕК могут возникнуть трудности, которые создадут социальное напряжение.

«У многих из них возникнут трудности с выплатой заработной платы работникам государственного сектора и расходами на здравоохранение и образование, что, в свою очередь, может создать социальное напряжение», — сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства.

Он добавил, что из-за «нефтяной войны» в наиболее уязвимом положении находится Ирак, поскольку его экономика является одной из наименее диверсифицированной среди других стран — членов ОПЕК, отметила «Вечерняя Москва». 

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении добычи нефти. В воскресенье в СМИ просочилась информация, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу черного золота и снизить цены на нее. Это сообщение обвалило котировки, а вслед за ними упал курс рубля.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России на мировом рынке.

Новости партнеров

Источник: CNBC
Новости партнеров