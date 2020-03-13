Рубль укрепляется к доллару и евро на торгах ММВБ

Москва, 13 февраля. Рубль открыл торги на Московской валютной бирже небольшим ростом к доллару и евро.

По данным на сайте ММВБ, курс российской национальной валюты укрепился на 2,6% к уровню предыдущего закрытия, доллар потерял 2,8% и опустился до уровня 72,57 рубля. Евро также продемонстрировал снижение и торговался на отметке 81,69 рубля, что на 2,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Как отмечает телеканал RT, мировые цены 13 марта продолжают движение вверх. Так, эталонная Brent прибавила 4,82%. Цена за фьючерсы с поставкой в мае выросли до 34,82 доллара. Апрельские котировки легкой WTI увеличились на 5,33% до 33,18 доллара за баррель.

Напомним, обвал на нефтяном рынке произошел после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки. Это привело к тому, что с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Еще одним негативным фактором стало распространение коронавируса, бьющего по мировой экономике.

Как отмечает телеканал 360, ряд западных аналитиков высказывают мнение, что, если до 1 апреля стороны не вернутся к переговорам, начнется реальный рост добычи нефти и падение ее стоимости. В этом случае у России будет шанс серьезно потеснить сланцевую добычу Штатов. Иран же собирается предложить азиатским потребителям нефть по цене ниже на пять долларов за баррель, Кувейт готов снизить ее на шесть долларов.