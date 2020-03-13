Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд

Москва, 13 марта. Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По данным Forbes, наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос. После падения цен на акции его компании он потерял восемь миллиардов долларов. Кроме того, пошатнулось состояние генерального директора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, за сутки он потерял 7,7 миллиарда долларов.

В списке издания также есть глава Facebook Марк Цукерберг, лишившийся 5,7 миллиарда долларов, и миллиардер Ларри Эллисон, чье состояние упало на 5,6 миллиарда долларов.

Напомним, в четверг ключевые индексы рухнули более чем на 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Изменения произошли на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Также обрушение цен на нефть произошло 9 марта на фоне выхода России из сделки ОПЕК+. РФ и Казахстан отказались соблюдать новые условия, согласно которым предусматривалось дополнительное сокращение нефтедобычи в связи с падением спроса из-за коронавируса.

Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, произошла в Китае в декабре прошлого года. За это время инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день общее число зараженных составляет более 125 тысяч человек, из них 4,6 тысячи человек умерло.