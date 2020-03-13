Роскачество рассказало, какое вино помогает похудеть

Москва, 13 марта. Сухие вина помогают избавиться от лишнего веса во время диеты, а вот крепкий алкоголь, напротив, лишь усугубляет ситуацию. Об этом в пятницу сообщило Роскачество.

«Худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам — в них нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром, поскольку они очень калорийны», — говорится в сообщении.

При этом специалисты призывают не злоупотреблять алкоголем. Одного-двух бокалов вина за обедом или ужином будет вполне достаточно. Кроме того, не стоит употреблять вино перед спортивной тренировкой.

Ранее сообщалось, что рыба, яйца, орехи и некоторые другие продукты позволяют уменьшить избыточные жировые отложения на животе и снизить риск возникновения диабета второго типа. Одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка. Он надолго обеспечивает сытость, кроме того, для вкуса к нему можно добавлять различные безвредные ингредиенты, например, свежие фрукты, ягоды или корицу.